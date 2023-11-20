В Азербайджане начата выплата пособий членам семей военнослужащих, погибших в ходе антитеррористических мероприятий

Начата выплата пособий членам семей военнослужащих и сотрудников МВД, ставших шехидами в ходе антитеррористических мероприятий локального характера в Карабахе 19-20 сентября.

Как сообщает в понедельник Trend, об этом сказал председатель Государственного фонда социальной защиты Азербайджана Гималай Мамишев.

Он отметил, что документы для осуществления выплат были собраны сотрудниками фонда, выплаты назначаются в оперативном порядке.

"Осуществляются выплаты по пособиям членам семей погибших военнослужащих и сотрудников МВД. Выплаты по государственному обязательному личному страхованию назначены почти 70-80 процентам членов семей шехидов. В ряде случаев подготовка соответствующих документов, в том числе связанных с наследованием, занимает определенное время. По мере того, как эти документы будут представлены, данным лицам также будут назначены выплаты по обязательному личному страхованию, а информационные листы для назначения пособия должны быть отправлены соответствующими государственными органами, и часть из них уже отправлена по назначению", - сказал Мамишев.

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp и будьте в курсе главных новостей!