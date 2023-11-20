21 ноября в Гызылагаджском национальном парке пройдет Фестиваль фламинго.

Как сообщили Day.Az в пресс-службе Министерства экологии и природных ресурсов, в рамках фестиваля состоятся такие мероприятия, как катание на лодках и квадроциклах, наблюдение за птицами, выставка различных поделок, мастер-классы умельцев, тренинг "Как выжить в экстремальных условиях", интеллектуальная викторина, развлекательная музыкальная программа.

Министерство приглашает всех желающих интересно и весело провести время с 11:00 до 16:00 21 ноября в Гызылагаджском национальном парке.