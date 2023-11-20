Сколько студентов в Азербайджане получили образовательные кредиты?

Продолжается процесс приема заявок на получение образовательных студенческих кредитов на осенний семестр 2023-2024 учебного года.

Как сообщили Day.Az в понедельник в министерстве науки и образования Азербайджана, студенты, желающие получить образовательный кредит, могут обратиться в колл-центр 146-5 Фонда образовательных студенческих кредитов, отправить заявку посредством портала фонда www.e-ttkf.edu.az или номера в WhatsApp 051 206 78 48, а также страницы фонда в социальных сетях.

Отметим, что на сегодня оформлено в целом 25 696 заявок студентов. 9 301 человек, которым был предоставлен кредит, воспользовались социальными, а 16 395 - стандартными образовательными кредитами.

При выдаче образовательного студенческого кредита не требуется залога или поручительства.

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp и будьте в курсе главных новостей!