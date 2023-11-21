МЧС обратилось к населению

Холодная погода усиливает опасность угарного газа. Так, несоблюдение правил техники безопасности при использовании газовых приборов в сезон повышенного спроса на природный газ приводит к серьезным последствиям.

Как передает Day.Az, об этом говорится в обращении МЧС к населению.

В обращении отмечается, что газовое устройство должно соответствовать настройкам и стандартам, высота помещения, где установлен прибор, должна быть не менее 2 метров 20 сантиметров, система вентиляци должна работать, в ванной комнате должна быть вентиляционная труба, а внизу двери должны быть отверстия, дымоходы необходимо чистить два раза в год.

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