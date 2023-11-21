В Исмаиллы выявлен факт проведения незаконных археологических раскопок

Выявлен факт проведения незаконных раскопок на территории объектов археологического наследия близ поселка Лахыдж Исмайыллинского района, примерно в 5-6 км к востоку от вершины горы Ниялдаг, в направлении села Муджу.

Об этом Day.Az сообщили в Государственной службе по охране, развитию и восстановлению культурного наследия при Министерстве культуры Азербайджана.

При осмотре территории сотрудниками Габалинского регионального управления госслужбы было установлено, что здесь проводились масштабные незаконные раскопки.

При раскопках были вскрыты остатки построек, возведенных из тесаного камня, не вошедших в список памятников, об истории которых пока нет точной информации. Там же были обнаружены фрагменты керамики, водопроводные трубы и другие артефакты. Учитывая высокогорный рельеф местности, можно предположить, что незаконные раскопки велись уже давно.

"Территория, нуждающаяся в обширной исследовательской работе, в целях ее изучения и охраны взята госслужбой под контроль. В связи с допущенными противоправными действиями будут приняты соответствующие меры", - заявили в структуре.