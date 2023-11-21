https://news.day.az/society/1616187.html Минздрав Азербайджана обнародовал эпидемиологическую ситуацию по кори
Минздрав Азербайджана обнародовал эпидемиологическую ситуацию по кори
В некоторых районах республики наблюдались единичные случаи заражения корью. Они были зарегистрированы среди детей, которые не были вакцинированы против кори.
Как сообщает Day.Az, об этом говорится в сообщении Министерства здравоохранения.
Было отмечено, что в связи с этим в очагах заболевания были проведены противоэпидемические мероприятия, дети, не прошедшие вакцинацию против кори, вакцинированы.
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