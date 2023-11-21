https://news.day.az/society/1616188.html Взымается ли плата за парковку по воскресеньям? - ОТВЕТ
Взымается ли плата за парковку по воскресеньям? - ОТВЕТ
Требование наличных денег у водителей за парковку является незаконным.
Как сообщает во вторник Day.Az, информация об этом была размещена в аккаунтах социальных сетей Агентства наземного транспорта Азербайджана.
Было отмечено, что парковка транспортных средств на платных парковочных местах до 15 минут является бесплатной.
"Плата за парковку также не взимается по воскресеньям и с 22:00 до 07:00 в будние дни", - говорится в сообщении.
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