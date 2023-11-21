Землетрясение в Азербайджане

В 28 км к северо-западу от станции Губа в Хачмазском районе Азербайджана произошло землетрясение.

Об этом сообщили Day.Az в Республиканском центре сейсмологической службы.

Землетрясение магнитудой 3.1 произошло на глубине 6 км, оно не ощущалось.

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