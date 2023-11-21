https://news.day.az/society/1616197.html Землетрясение в Азербайджане
Землетрясение в Азербайджане
В 28 км к северо-западу от станции Губа в Хачмазском районе Азербайджана произошло землетрясение.
Об этом сообщили Day.Az в Республиканском центре сейсмологической службы.
Землетрясение магнитудой 3.1 произошло на глубине 6 км, оно не ощущалось.
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