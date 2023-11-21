https://news.day.az/society/1616225.html МЧС Азербайджана эвакуировало моряков - ВИДЕО
МЧС Азербайджана эвакуировало моряков - ВИДЕО
В МЧС Азербайджана поступила информация о необходимости эвакуации из-за неблагоприятных погодных условий сотрудников стационарных морских платформ №18 и №60, расположенных в Каспийском море.
Как сообщили Day.Az в МЧС, в связи с полученной информацией на место происшествия было направлено судно "Вихрь-5" Государственной службы пожарной охраны министерства.
В результате операции были эвакуированы в безопасную зону 26 человек.
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