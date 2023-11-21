В Белом Городе впервые проводится мониторинг здания по оценке углеродных рисков

Проводятся  работы по оценке углеродных рисков недвижимости по системе Carbon Risk Real Estate Monitor (CRREM) Офисного здания Baku White City, строительство которого началось в 2020 году. В соответствии с принципами экологической устойчивости данную оценку проводит немецкая организация TÜV SÜD.

Как передает Day.Az, по предварительным результатам, бизнес-центр соответствует требованиям CRREM по климатическим прогнозам до 2030 года. Чтобы обеспечить соответствие бизнес-центра требованиям CRREM после 2030 года в связи повышением температуры на 1.5 градуса, на крыше здания будут установлены солнечные панели.

В продолжение политики охраны окружающей среды в Белом Городе завершена оценка офисного здания международной организацией по экологической сертификации BREEAM. Первую сертификацию BREEAM получило офисное здание "Baku White City", сданное в эксплуатацию в 2014 году.

Офисное здание, являющееся ландмарком проекта, было спроектировано глобальной архитектурной фирмой по планированию и проектированию Callison RTKL и инжиниринговой фирмой URAL Engineering Co Ltd.

В Бизнес-центре класса А планируется разместить 150 офисов. В распоряжение представителей бизнеса будут предоставлены офисы высотой 3 метра с индивидуальным охлаждением, естественной вентиляцией, системой центрального отопления, балконами, 386 подземных и 62 наземных парковочных места, места для зарядки электромобилей, бесплатные паркинги для велосипедов и прочие подобные преимущества.

Установленные в бизнес-центре 10 лифтов грузоподъемностью 1600 кг, вместительностью 21 человека и скоростью 2,5 м/с позволят работникам удобно добираться до своих рабочих мест.

Бизнес-центр расположен на улице Центральный бульвар на пешеходной двух километровой безпрепятственной прогулочнай аллее, начинающейся на проспекте Бабека и площади Карабахских скакунов на севере, проходящей через площадь Фонтанов по знаковому пешеходному мосту через проспект 8 Ноября  до приморского бульвара White City.

С северной части здания спроектирован сквер в окружении высотных зданий.

Проект Baku White City реализуется в рамках исполнения Указа президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева от 28 сентября 2006 г. об утверждении "Плана комплексных мероприятий по улучшению экологической ситуации в Азербайджанской Республике в 2006-2010гг.". 

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