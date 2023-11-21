Начата регистрация пищевых объектов на освобожденных территориях Азербайджана

Агентство пищевой безопасности Азербайджанской Республики (АПБА) продолжает мероприятия по контролю в сферах обеспечения пищевой безопасности, ветеринарии и фитосанитарии на освобожденных от оккупации территориях, в том числе по обеспечению безопасным продовольствием населения, возвращающегося на эти территории.

Об этом Day.Az сообщили в отделе информационного обеспечения и инновационных решений АПБА.

В рамках процесса с целью облегчения работы предпринимателей, осуществляющих деятельность в Карабахском и Восточно-Зангезурском экономических районах, сотрудниками АПБА начата регистрация субъектов предпринимательства в мобильной форме. Предпринимателям предоставляются выписки о регистрации объектов питания без посещения каких-либо учреждений и без потери дополнительного времени. За прошедший период ноября к регистрации были привлечены 32 предприятия, а субъекты предпринимательства были проинформированы о требованиях законодательства.

Отметим, что предприниматели могут воспользоваться услугой регистрации в мобильной форме, обратившись напрямую в колл-центр "1003" и региональные отделения Агентства. При оказании мобильной услуги, связанной с регистрацией, требуются только документы, установленные законами и иными нормативными правовыми актами Азербайджанской Республики.

Помимо мобильной регистрации, предприниматели могут в режиме онлайн подать заявку на регистрацию объектов, войдя посредством "Asan imza" в "личный кабинет" на сайте АПБА www.afsa.gov.az. У них также есть возможность лично (или через уполномоченного представителя) связаться с центрами ASAN xidmət, домами малого и среднего бизнеса (МСБ), Центром поддержки экспорта "единое окно" и региональными отделениями АПБА на бумажных носителях.

Отметим также, что согласно закону Азербайджанской Республики "О продовольственной безопасности", субъекты и объекты питания, действующие на всех этапах пищевой цепочки, должны быть зарегистрированы. Госпошлина за регистрацию не требуется. Запрещается осуществлять деятельность в сфере питания без регистрации или утверждения объектов (субъектов).

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