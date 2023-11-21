В Азербайджане возбуждены уголовные дела в связи с незаконной добычей на месторождениях

В Управлении внеуголовного производства Генеральной прокуратуры проведено расследование по фактам незаконной добычи на месторождениях и незаконного захвата земельного участка на территории Газахского и Дашкесанского районов.

Об этом говорится в сообщении Генпрокуратуры Азербайджана, сообщает во вторник Day.Az.

Было отмечено, что в ходе расследования выявлены серьезные подозрения в злоупотреблении полномочиями должностными лицами, причинении ущерба природе на сумму более 523 тысяч манатов в результате захвата земельного участка без права пользования или аренды и незаконной добычи на месторождении известняка "Даш Салахлы" на территории Газахского района фирмой "Арзулу", малым предприятием "Мустегиль Банна" и ООО "Айсель-Асиман", на песчано-гравийном месторождении "Джогазчай" - со стороны ООО "Джогаз", а на месторождении известняка "Амирвар" на территории Дашкесанского района - фирмой "Гошгар-меден".

По данному факту возбуждены уголовные дела по статьям 188.1 (нарушение права собственности, пользования или аренды земельного участка), 255.1 (нарушение правил охраны и использования земельного участка) и 308.1 (злоупотребление должностными полномочиями) УК АР, они направлены в Следственное управление Генеральной прокуратуры для проведения расследования.

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