https://news.day.az/society/1616278.html Крупная авария в Газахе - есть пострадавшие
Крупная авария в Газахе - есть пострадавшие
В Газахе произошло дорожно-транспортное происшествие.
Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, ДТП зарегистрировано в селе Чайлы.
В результате столкновения двух легковых автомобилей госпитализированы Ильхама Хамуева 1958 года рождения, Ровшан Нуруев 1989 года рождения, Шахана Баннаева 1995 года рождения, Эльман Тагиев 1993 года рождения, Джошгун Рагимов и Расул Нуруев 2022 года рождения.
Сообщается, что состояние пострадавших удовлетворительное.
По факту проводится расследование.
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