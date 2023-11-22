Крупная авария в Газахе

В Газахе произошло дорожно-транспортное происшествие.

Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, ДТП зарегистрировано в селе Чайлы.

В результате столкновения двух легковых автомобилей госпитализированы Ильхама Хамуева 1958 года рождения, Ровшан Нуруев 1989 года рождения, Шахана Баннаева 1995 года рождения, Эльман Тагиев 1993 года рождения, Джошгун Рагимов и Расул Нуруев 2022 года рождения.

Сообщается, что состояние пострадавших удовлетворительное.

По факту проводится расследование.

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