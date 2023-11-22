https://news.day.az/society/1616294.html Какой будет погода сегодня? - ПРОГНОЗ
Какой будет погода сегодня? - ПРОГНОЗ
22 ноября в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, временами будет пасмурно, ночью и утром местами пройдут дожди.
Как сообщили Day.Az в Национальной гидрометеорологической службе, на некоторых участках полуострова возможны ливни и грозы.
Днем погода будет в основном без осадков. Будет дуть северо-западный ветер со скоростью 12-15 м/с, юго-восточный-8-13 м / с.
Температура воздуха ночью составит 6-9° тепла, днем 12-15 ° тепла.
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