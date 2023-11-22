Пограничники пресекли ввоз крупной партии наркотиков из Ирана

20 ноября в 17:16 на территории Службы пограничной заставы пограничного отряда пограничных войск Государственной пограничной службы "Горадиз", расположенной вблизи села Амирзеидли Бейлаганского района, пограничный наряд выявил нарушение государственной границы Исламской Республики Иран в направлении Азербайджанской Республики со стороны 2 неизвестных лиц.

Как сообщили Day.Az в пресс-центре Государственной пограничной службы, пограничники сделали предупредительный выстрел.

Нарушители границы, не подчинявшиеся приказу, открыли огонь из огнестрельного оружия по пограничному наряду, бросили груз и, воспользовавшись неблагоприятными погодными условиями и сложной местностью, стали бежать в направлении Ирана.

В результате проведенного обыска на территории было обнаружено и изъято 95 кг наркотических средств общим весом 100 граммов (10 кг 100 г метамфетамина, 85 кг опиума).

По факту продолжаются оперативно-следственные мероприятия.

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