Известный азербайджанский актер переехал в Лачин

Как сообщалось ранее, 22 ноября очередная группа (21 семья - 81 человек) возвращающихся граждан была отправлена в город Лачин из жилого комплекса "Гобу Парк 3" в Гарадагском районе города Баку.

Как сообщает в среду Day.Az со ссылкой на Trend, среди возвращающихся в Лачин граждан, был известный актер Рауф Шахсуваров.

В комментарии репортеру Trend, актер заявил, что в Лачин он отправился работать.

Следует отметить, что в 1991-1992 годах актер участвовал в Карабахской войне в составе первого регулярного полка Азербайджана - Лачинского полка, которым командовал Ариф Пашаев.

Рауф Шахсуваров в настоящее время работает в Бакинском театре для детей и молодежи. За годы работы в театре он был режиссером-постановщиком нескольких спектаклей и сыграл различные роли.

Актер снялся в фильмах "O dünyadan salam", "Lal", "Yol yoldaşları", "QAZ", "Sübhün səfiri", "Oğlan evi 2", "Hoqqa" и других художественных картинах, а также создал запоминающиеся роли в сериалах "Pərvanələrin rəqsi", "Sonuncu fəsil", "Qız atası", "Vicdan haqqı", "Əqrəb mövsümü".

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp и будьте в курсе главных новостей!