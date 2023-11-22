В Баку обнаружены боеприпасы

На горячую линию "112" МЧС Азербайджана поступила информация об обнаружении боеприпасов в Бинагадинском районе города Баку.

Как сообщает в среду Day.Az, в связи с поступившей информацией к месту происшествия незамедлительно была привлечена группа быстрого реагирования Спасательной службы особого риска МЧС.

После того, как совместно с сотрудниками правоохранительных органов были приняты на месте соответствующие меры безопасности, в ходе осмотра места происшествия обнаружены два взрывных устройства кустарного изготовления, два магазина автомата АКМ, по одному магазину для пистолетов марки ТТ и Макаров, две ручные гранаты Ф-1, 10 сигнальных мин СМ-320, 7 взрывателей МУВ (модернизированный упрощенный взрыватель), 180 капсульных детонаторов, 4 сигнальных патрона НСП (наземный сигнальный патрон), две сигнальные мины, 43 патрона различного калибра и один патрон 7,62 мм учебного типа.

Боеприпасы были вывезены с территории для нейтрализации специалистами группы быстрого реагирования Спасательной службы особого риска МЧС.

Во время дальнейшего обыска на месте происшествия и в непосредственной близости от нее не было обнаружено никаких других опасных или подозрительных предметов.

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