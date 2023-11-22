Ограничена подача газа в этих районах

С сегодняшнего дня ограничено газоснабжение части Агдашского и Гейчайского районов.

Как передает Day.Az, об этом сообщили в производственном объединении "Азеригаз" Государственной нефтяной компании Азербайджана (SOCAR).

По информации, в связи с проведением ремонтных работ на 162,4-м км и 147,5-м км первой линии магистрального газопровода высокого давления "Газымамед - Газах", принадлежащего Управлению экспорта газа, с 09:00 22 ноября предусмотрено прекращение на три дня подачи газа с измерительных узлов "Шамсабадская 2-я линия" и "Гейчай-3".

На время проведения ремонтных работ (22-24 ноября) приостановлено газоснабжение части Агдашского района, включая его центр и села Кюкяль, Хюшун, Араб, Арал-1, Арал-2, Хосров, Шамсабад, Тофиги, Гараган Сади, Гараган Шихлар, Амирмахмуд, Булаготагы, Юхары Гясиль, Ашагы Гясиль, Орта Гясиль, Гюльбенде, Бейлик, Шордахна, Гараган Саатлы и Садават, а также сел Гейчайского района - Мирзагусейнли, Арабджабирли, Шахадат, Гарабаглар, Хюнгютлю, Маллы-Шихлы, Халитли, Чередже, Мюскюрлю, Габала-Мюскюрлю, Ениарх, Череке, Шихлар и Арабшахверди.

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