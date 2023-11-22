Электропоезд Сумгайыт - Баку не вышел на линию

Сегодня утром пассажирам скоростного электропоезда, курсирующего по Абшеронской кольцевой железной дороге, пришлось долго ожидать на платформах прибытия состава.

Как сообщает Day.Az, скоростной поезд, следующий по маршруту Сумгайыт - Пиршаги - Баку, должен был отправиться с железнодорожной станции Сумгайыт в 07:05, однако по неизвестным причинам не вышел на линию.

Следующий поезд, который должен был отправиться из Сумгайыта в 07:15, вышел на линию позже запланированного времени.

В результате этих задержек на станциях и в поезде наблюдалась высокая плотность пассажиропотока.

ЗАО "Азербайджанские железные дороги" пока не делало никаких заявлений по этому поводу.