Этим людям будут оказаны бесплатные услуги в больницах

Срок уплаты государством взносов на обязательное медицинское страхование продлен до 2025 года.

Как передает Day.Az, об этом заявила начальник отдела маркетинга и связей с общественностью Государственного агентства по обязательному медицинскому страхованию Айнура Ахмедова.

По ее словам, согласно подготовленному Госагентством законопроекту "О внесении изменений в закон "О медицинском страховании", лица, которые нигде не работают по трудовому или гражданско-правовому договору, а также не занимаются предпринимательской деятельностью, смогут пользоваться услугами ОМС бесплатно до 2025 года. Взносы на обязательное медицинское страхование вместо них будет делать государство.

Наряду с этим, в проекте закона "О медицинском страховании" предложено отложить применение софинансирования в системе обязательного медицинского страхования до 2025 года.

По ее словам, сумма совместного финансирования предназначена для применения в случаях, когда при обращении за услугами амбулаторной и стационарной медицинской помощи нарушается порядок направления.

Она добавила, что оказание медицинских услуг за счет средств фонда ОМС предлагается освободить от налога на добавленную стоимость (НДС) еще на 3 года, до 1 января 2027 года: "В настоящее время проект находится на стадии второго чтения в Милли Меджлисе".

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