Продолжится ли пасмурная погода завтра?

Обнародован прогноз погоды на 23 ноября.

Как сообщили Day.Az в Национальной гидрометеорологической службе, завтра в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, временами будет пасмурно, преимущественно без осадков. Однако ближе к ночи местами возможны кратковременные дожди. Периодически усиливающийся юго-западный ветер вечером сменится северо-западным.

Температура воздуха составит ночью 8-11° тепла, днем 13-17° тепла.

Атмосферное давление упадет с 765 мм рт. ст. до 754 мм рт. ст.

Относительная влажность воздуха составит ночью 65-75%, днем 40-50%.

В районах Азербайджана преимущественно без осадков. Но вечером в некоторых восточных районах возможны дожди, в горных территориях - снег. Ночью и утром в ряде районов туман. Западный ветер местами усилится.

Температура воздуха составит ночью 5-10° тепла, днем 13-18° тепла, в горах ночью 2-7° мороза, днем 8-13° тепла.

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