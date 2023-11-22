К сведению людей, получающих трудовую пенсию

В Азербайджане внесено изменение в порядок назначения, начисления, перерасчета, перевода с одного вида на другой и выплаты трудовых пенсий.

Соответствующее постановление подписал премьер-министр Али Асадов, сообщает в среду Day.Az.

В соответствии с изменением, если возникает необходимость одновременного проведения расчетов, связанных с доведением трудовой пенсии до установленного законом минимального размера, ее индексацией и включением в состав трудовой пенсии материальной помощи (если она была выплачена в предыдущем году), эти расчеты выполняются в следующей последовательности: трудовая пенсия доводится до минимального размера; ежемесячная часть материальной помощи (если она была выплачена в предыдущем году) включается в состав трудовой пенсии; индексируется трудовая пенсия.

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