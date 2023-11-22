Задержан гражданин Пакистана, пытавшийся нелегально пересечь азербайджано-грузинскую границу

В рамках мер по обеспечению надежной охраны государственной границы, борьбе с нелегальной миграцией в результате бдительности пограничного наряда на территории службы пограничного отряда "Загатала" пограничных войск Государственной пограничной службы (ГПС) Азербайджана предотвращено нарушение государственной границы.

Как сообщили в среду Day.Az в ГПС Азербайджана, 21 ноября в 18:15 на территории службы пограничной заставы, расположенной вблизи села Почтбина Балакянского района, при попытке нарушить государственную границу Азербайджанской Республики в направлении Грузии, был задержан гражданин Исламской Республики Пакистан Азан Сохаил Мухаммед (2001 года рождения).

"В ходе расследования было установлено, что задержанный официально прибыл на территорию страны, намереваясь нарушить государственную границу и мигрировать из Азербайджанской Республики в Грузию, а оттуда в одну из европейских стран.

По факту продолжаются оперативно-следственные мероприятия по выявлению и нейтрализации канала нелегальной миграции", - говорится в сообщении ведомства.

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