Очередная группа жителей прибыла в Лачин.

Как сообщает в среду Day.Az со ссылкой на Trend, 81 человек (21 семья), которых утром проводили из Баку, уже прибыли в город Лачин, где их встретили представители Государственного комитета по делам беженцев и вынужденных переселенцев, специального представительства Президента Азербайджанской Республики в Лачинском районе, входящем в Восточно-Зангезурский экономический район, и ООО "Служба благоустройства Баку".

Таким образом, в городе Лачин было обеспечено постоянное проживание 346 семей, то есть 1 326 человек.

Отметим, что созданы все условия для размещения в городе Лачин переселенных семей в домах, в которых они в свое время жили и которые после оккупации были восстановлены или заново отстроены по указанию главы государства.

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