Планируется переселение в Ханкенди

В Государственный комитет по делам беженцев и вынужденных переселенцев Азербайджана поступают многочисленные обращения о переселении в Ханкенди вынужденных переселенцев из различных районов, территория которых освобождена от оккупации.

Как передает в среду Day.Az, об этом сообщили в Госкомитете.

"Доводим до вашего сведения, что на территориях, освобожденных от оккупации, в рамках I Государственной программы Великого возвращения осуществляется переселение в восстановленные и вновь отстроенные населенные пункты. Вынужденным переселенцам предоставляется постоянное место жительства по городу, району, селу и поселку, в котором они состоят на учете.

В соответствии с этим, в Ханкенди также планируется переселить вынужденных переселенцев с этой территории", - говорится в сообщении Госкомитета.

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