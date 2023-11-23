Новые правила при покупке участка под строительство дома

Учитывая новые правила, при покупке земельного участка необходимо обращать внимание на то, пригоден ли он для ведения строительства.

Как передает Day.Az, об этом сказал Trend в среду эксперт по недвижимости Рамиль Османлы.

"Согласно новым правилам, ведение строительства на участке в 1 или 1,5 сотки будет невозможным. Потому что есть нормативное правило, коэффициент плотности строительства. Например, если вы хотите застроить 200 квадратных метров, это должно соответствовать размеру земельного участка. То есть для застройки 200 кв. м должно быть минимум 4-5 соток земли. При строительстве частных жилых домов коэффициенты варьируют примерно в пределах 0,4. Если это одна сотка, вы можете построить там дом на 40 квадратных метрах, если 2 сотки земли - то на 80 квадратных метрах. Есть и другие условия, поэтому гражданин при покупке земли должен проконсультироваться со специалистами", - сказал Османлы.

Отметим, что согласно новым правилам, вступившим в силу с 1 октября, в Азербайджане ужесточаются наказания за незаконное подключение объектов, построенных без разрешения, к сетям водоснабжения и канализации, электрическим сетям и газовым сетям. Вместе с тем, согласно изменениям в УК, за нарушение требований предусмотрена и ответственность должностных лиц предприятий по снабжению природным газом, водой, электричеством или теплом. Согласно Градостроительному и строительному кодексу Азербайджанской Республики, запрещается подключение к газораспределительной сети объектов, на строительство которых требуется разрешение, но которые построены или строятся без получения такого разрешения, а также в связи со строительством которых применяется уведомительное производство, но начало строительных работ осуществляется без основания, предусмотренного статьей 80.4 данного Кодекса. В то же время, согласно новому закону "Об электроэнергетике", утвержденному 19 мая текущего года, необходима техническая документация, содержащая инженерно-технические параметры, связанные с подачей электроэнергии и дающие основание для разработки проекта подключения к электрической сети объектов строительства.

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