Крупный пожар в Баку

На горячую линию "112" министерства по чрезвычайным ситуациям (МЧС) Азербайджана поступила информация о пожаре на рынке строительных материалов на проспекте Зии Буньядова Бинагадинского района города Баку.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на МЧС, на место происшествия были задействованы подразделения пожарной охраны Государственной противопожарной службы МЧС.

В настоящее время ведутся работы по тушению пожара.

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