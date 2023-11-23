В Забух возвращаются еще 93 бывших вынужденных переселенца

Очередная группа бывших вынужденных переселенцев была отправлена в село Забух Лачинского района.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на Trend, 23 ноября очередная группа возвращающихся граждан была отправлена в село Забух Лачинского района из жилого комплекса "Гобу Парк 3" в Гарадагском районе города Баку. На этом этапе в город Лачин возвращается еще 25 семей - 93 человека.

Жители Лачина выразили признательность Президенту, победоносному Верховному главнокомандующему Ильхаму Алиеву, Первому вице-президенту Мехрибан Алиевой за всестороннюю государственную заботу, а также доблестной азербайджанской армии, героическим солдатам и офицерам, освободившим наши земли от оккупации.

Таким образом, обеспечено постоянное проживание 121 семьи, или 475 человек в селе Забух.

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