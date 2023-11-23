Один человек погиб при пожаре в Баку

23 ноября около 05:55 в Республиканский центр экстренной и неотложной медицинской помощи поступил звонок по поводу пожара на территории рынка стройматериалов "Дарнагюль" на проспекте Зии Буньядова Бинагадинского района Баку.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на Объединение по управлению медицинскими территориальными подразделениями (TƏBİB), к месту происшествия были привлечены две бригады скорой медицинской помощи. В результате пожара 1 человек (мужчина) скончался до оказания медицинской помощи.

Сообщается, что пострадавших нет. Дополнительная информация будет предоставлена позже.

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