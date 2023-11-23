В Баку ограничено движение транспорта из-за пожара на рынке

Из-за пожара, возникшего на рынке строительных материалов на проспекте Зии Буньядова Бинагадинского района Баку, были введены ограничения на проезде от второстепенной дороги проспекта до станций метро "20 Января" и "Кероглу".

Об этом сообщили Day.Az в Центре интеллектуального управления транспортом.

В Центре просят водителей учитывать ограничения на дорогах.

Отметим, что 23 ноября около 05:45 на рынке стройматериалов "Дарнагюль" на проспекте Зии Буньядова произошел пожар.

В связи с полученной информацией на место происшествия были привлечены подразделения пожарной охраны Государственной противопожарной службы МЧС.

В настоящее время ведутся работы по тушению пожара. На место происшествия также привлечены две бригады скорой медицинской помощи. В результате пожара зарегистрирована смерть человека (мужчины) до оказания медицинской помощи.

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