Пожар на рынке в Баку локализован

Благодаря необходимым и неотложным мерам, принятым Государственной противопожарной службой Министерства по чрезвычайным ситуациям, пожар на рынке строительных материалов на проспекте Зии Буньядова Бинагадинского района города Баку, локализован.

Как передает Day.Az, об этом сообщает пресс-служа МЧС.

"Продолжаются необходимые меры по полному тушению пожара. Будет предоставлена дополнительная информация", - отметили в ведомстве.

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