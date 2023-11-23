https://news.day.az/society/1616631.html Кадры с горящего рынка стройматериалов в Баку - ФОТО
Кадры с горящего рынка стройматериалов в Баку - ФОТО
Как сообщалось ранее, на рынке строительных материалов, расположенном на проспекте Зии Буньядова в Бинагадинском районе города Баку, произошел пожар.
Благодаря необходимым и неотложным мерам, принятым Государственной противопожарной службой МЧС Азербайджана, пожар был локализован.
Day.Az со ссылкой на Trend представляет фотографии с места происшествия.
Отметим, что в связи с инцидентом возбуждено уголовное дело, ведется расследование.
Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp и будьте в курсе главных новостей!
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре