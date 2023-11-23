Подробности распространения пожара на рынке стройматериалов в Баку

Возгорание произошло в центральной части рынка и распространилось в трех направлениях, каждое из которых охватило площадь от 1000 до 1500 квадратных метров.

Как сообщает в четверг Day.Az со ссылкой на Trend, об этом сообщил журналистам заместитель начальника Государственной противопожарной службы МЧС Азербайджана, полковник внутренней службы Рза Худиев.

По его словам, пожар полностью локализован, угрозы распространения огня на соседние объекты нет.

"Ведется работа в целях обеспечения безопасности. Необходимые мероприятия продолжаются", - добавил он.

Отметим, что 23 ноября на рынке строительных материалов, расположенном на проспекте Зии Буньядова в Бинагадинском районе города Баку, произошел пожар.

Благодаря необходимым и неотложным мерам, принятым Государственной противопожарной службой МЧС Азербайджана, пожар был локализован.

В связи с инцидентом возбуждено уголовное дело, ведется расследование.

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