есть погибший и пострадавшие

В Бардинском районе обрушился дом, где проходила траурная церемония.

Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, инцидент произошел в селе Ени Дашкенд.

Во время траурной церемонии в двухэтажном частном жилом доме в сельской местности внезапно обрушилась часть пола второго этажа.

Сообщается, что пострадали 13 человек.

Они были госпитализированы в центральную районную больницу Барды. По имеющейся информации, один из пострадавших скончался в больнице.

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp и будьте в курсе главных новостей!