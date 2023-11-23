https://news.day.az/society/1616702.html Трагедия на поминках в Азербайджане, есть погибший и пострадавшие
Трагедия на поминках в Азербайджане, есть погибший и пострадавшие
В Бардинском районе обрушился дом, где проходила траурная церемония.
Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, инцидент произошел в селе Ени Дашкенд.
Во время траурной церемонии в двухэтажном частном жилом доме в сельской местности внезапно обрушилась часть пола второго этажа.
Сообщается, что пострадали 13 человек.
Они были госпитализированы в центральную районную больницу Барды. По имеющейся информации, один из пострадавших скончался в больнице.
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