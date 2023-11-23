https://news.day.az/society/1616732.html Генпрокуратура инициировала расследование из-за инцидента в Барде
Генпрокуратура инициировала расследование из-за инцидента в Барде
Прокуратура расследует инцидент, произошедший в частном двухэтажном доме в Барде.
Об этом в четверг сообщили Day.Az в пресс-службе Генеральной прокуратуры Азербайджана.
Согласно информации, по данному факту проводится расследование, будет предоставлена дополнительная информация.
Отметим, что во время поминок в селе Ени Дашкенд Бардинского района произошел несчастный случай. В одной из комнат на втором этаже дома, где собралось много людей, обрушился пол. В результате инцидента один человек погиб, 22 получили различные травмы.
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