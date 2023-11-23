Ведутся работы по полному тушению пожара на рынке стройматериалов в Баку.

Об этом сказал заместитель начальника Государственной противопожарной службы полковник Рза Худиев, сообщает Day.Az со ссылкой на Trend.

"Информация о пожаре поступила в 5:41. На место происшествия были направлены соответствующие противопожарные силы. Первый отряд прибыл на место происшествия через четыре минуты после поступления информации. На место происшествия были привлечены около 20 единиц техники и около 100 человек личного состава. Ветреная погода, а также наличие источника пожара под высоковольтными линиями электропередачи затрудняют тушение пожара. В настоящее время в этом районе опора ЛЭП мощностью 110 киловатт деформировалась под углом 45 градусов. Ветреная погода привела к распространению огня на большие площади, создав 3 источника на месте пожара. Площадь каждого из них составляет 1000 квадратных метров. В настоящее время огонь полностью локализован по всем направлениям. Распространение огня удалось предотвратить. Открытого пламени нет. Требуется определенное время, чтобы полностью потушить пожар", - сказал он.

Худиев добавил, что причины пожара расследуются.

Отметим, что 23 ноября на основании поступившей на горячую линию "112" МЧС Азербайджана информации о пожаре на рынке строительных материалов, расположенном на Дарнагюльском шоссе Наримановского района города Баку, на место происшествия немедленно были привлечены силы Государственной противопожарной службы МЧС.

В результате пожара погиб предприниматель Рази Гасымов (1962 года рождения).

Продолжаются оперативные и неотложные мероприятия по тушению пожара с привлечением к месту происшествия специальных технических средств и живой силы.

По данному факту в оперативно-следственном управлении МЧС возбуждено уголовное дело по статье 225.2 УК (Нарушение правил пожарной безопасности). Назначены судебные пожарно-технические и товароведческие экспертизы для установления причины пожара и размера ущерба, а также судебно-медицинская экспертиза.

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