Госслужба Азербайджана обратилась к гражданам в связи со строительством частных домов

В ряде случаев предпринимаются попытки строительства частного жилого дома на земельном участке, не отведенном для строительных целей. В этом случае построенный дом считается самовольной постройкой, и выдача выписки, дающей право собственности на этот дом, становится невозможной. Поэтому при покупке земельного участка под строительство частного жилого дома необходимо уточнить, зарегистрированы ли права на этот земельный участок в государственном реестре недвижимости.

Как сообщает Day.Az, об этом говорится в сообщении Государственной службы по вопросам имущества при министерстве экономики Азербайджана.

"Если права на земельный участок не зарегистрированы в государственном реестре и права не оформлены выпиской из государственного реестра недвижимости, покупка или продажа этого земельного участка в нотариальном порядке невозможна. Также следует уточнить, относится ли земельный участок к категории земель населенных пунктов. Перед началом строительства частного жилого дома на земельных участках, находящихся в собственности граждан, следует обеспечить подготовку архитектурно-планировочного документа и генерального плана участка застройки. Отметим, что заниматься их разработкой могут только юридические или физические лица, зарегистрированные в Азербайджанской Республике и получившие специальное согласие (лицензию) на осуществление проектной деятельности", - говорится в сообщении.

Отмечено, что в соответствии со статьей 80 Градостроительного и строительного кодекса, при строительстве жилых домов, которые будут иметь не более 3 этажей, высоту - не более 12 метров, длину пролетов - не более 6 метров на земельном участке, находящемся в собственности, аренде или пользовании, будет применено уведомительное производство и для их строительства необходимо представить только архитектурно-планировочный документ проекта строения. Для проверки на предмет соответствия требованиям в местный орган исполнительной власти представляются архитектурно-планировочный документ проекта жилого дома и генеральный план участка застройки, а также копия документа, подтверждающего право собственности, аренды или пользования земельным участком. Если в течение 10 дней соответствующий орган исполнительной власти не выскажет заказчику претензий относительно проекта, то заказчик может приступить к строительству.

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