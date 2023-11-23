Между странами ОИС существует большой потенциал сотрудничества

В Организацию исламского сотрудничества (ОИС) входят государства, находящиеся на разных этапах социально-экономического развития.

Об этом сказал министр труда и социальной защиты Азербайджана Сахиль Бабаев во время совместной пресс-конференции с заместителем генерального секретаря ОИС Ахмедом Сенгандо, сообщает Day.Az.

Министр отметил, что между государствами-членами ОИС существует большой потенциал сотрудничества.

"В ходе конференции был представлен успешный опыт Азербайджана. В рамках двусторонних отношений и Центра труда мы будем делиться им с дружественными и партнерскими исламскими странами. Также была принята резолюция министерской конференции. В этой резолюции были отмечены различные вопросы. Мы будем искать совместные решения по этим вопросам", - сказал министр.

Отметим, что в Баку прошла министерская сессия V Конференции министров труда стран-членов Организации исламского сотрудничества (ОИС). Заседание началось с чтения аятов Священного Корана.

На мероприятии было озвучено обращение Президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева к участникам V Конференции министров труда государств-членов ОИС.

На сессии также было заслушано выступление заместителя министра человеческих ресурсов и социального развития Саудовской Аравии Аднана Абдуллы аль Нуайма (председателя IV Конференции министров труда ОИС).

Затем были избраны председатель V Конференции министров труда ОИС и состав бюро.

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