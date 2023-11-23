https://news.day.az/society/1616835.html МВД о пострадавших в крупном пожаре в Баку
МВД о пострадавших в крупном пожаре в Баку
В связи с пожаром в торговом объекте на улице Сулеймана Сани Ахундова в Бинагадинском районе Баку сотрудниками полиции принимаются меры безопасности.
Об этом Day.Az сообщили в пресс-службе МВД Азербайджана.
В ведомстве отметили, что на территорию привлечена живая сила, находившиеся на объекте лица эвакуированы.
Один сотрудник полиции, принимавший участие в эвакуации, пострадал.
Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp и будьте в курсе главных новостей!
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре