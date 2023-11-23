МВД о пострадавших в крупном пожаре в Баку

В связи с пожаром в торговом объекте на улице Сулеймана Сани Ахундова в Бинагадинском районе Баку сотрудниками полиции принимаются меры безопасности.

Об этом Day.Az сообщили в пресс-службе МВД Азербайджана.

В ведомстве отметили, что на территорию привлечена живая сила, находившиеся на объекте лица эвакуированы.

Один сотрудник полиции, принимавший участие в эвакуации, пострадал.

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