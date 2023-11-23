В Баку ограничено движение

Из-за пожара в торговом объекте в Баку введено ограничение движения в направлении улицы Сулеймана Сани Ахундова от проспекта Азадлыг.

Об этом Day.Az сообщили в Центре интеллектуального управления транспортом.

Ведомство призывает водителей учесть введенное ограничение.

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