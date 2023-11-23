https://news.day.az/society/1616836.html В Баку ограничено движение - из-за пожара
В Баку ограничено движение - из-за пожара
Из-за пожара в торговом объекте в Баку введено ограничение движения в направлении улицы Сулеймана Сани Ахундова от проспекта Азадлыг.
Об этом Day.Az сообщили в Центре интеллектуального управления транспортом.
Ведомство призывает водителей учесть введенное ограничение.
Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp и будьте в курсе главных новостей!
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре