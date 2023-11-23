В Исмаиллы произошло ДТП

В Исмаиллинском районе Азербайджана произошло тяжелое дорожно-транспортное происшествие.

Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, ДТП произошло в селе Тирджан

В результате аварии шесть граждан Индии были госпитализированы с травмами различной степени тяжести.

Двое из них находятся в тяжелом состоянии.

Как сообщили в Шекинской региональной группе МВД, на место полиции были привлечены сотрудники полиции.

По данному факту проводится расследование.

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