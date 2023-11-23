https://news.day.az/society/1616839.html В Исмаиллы произошло ДТП - шестеро индийцев получили травмы
В Исмаиллы произошло ДТП - шестеро индийцев получили травмы
В Исмаиллинском районе Азербайджана произошло тяжелое дорожно-транспортное происшествие.
Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, ДТП произошло в селе Тирджан
В результате аварии шесть граждан Индии были госпитализированы с травмами различной степени тяжести.
Двое из них находятся в тяжелом состоянии.
Как сообщили в Шекинской региональной группе МВД, на место полиции были привлечены сотрудники полиции.
По данному факту проводится расследование.
Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp и будьте в курсе главных новостей!
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре