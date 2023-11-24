В МЧС рассказали подробно о пожаре в торговом объекте в Баку

Во время пожара в торговом объекте в Бинагадинском районе Баку огонь распространился на 220 кв.м.

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на МЧС Азербайджана.

Согласно информации, пожар вспыхнул в трехэтажном объекте общей площадью 880 кв.м. Благодаря оперативному вмешательству пожарных, возгорание удалось ликвидировать в короткие сроки.

Огонь уничтожил деревянные конструкции и кровельное покрытие на мансарде объекта на площади 220 кв.м.