Министры исламских стран посетили Центр DOST

Министры исламских стран, участвовавшие в V Конференции министров труда Организации исламского сотрудничества (ОИС) в Баку, посетили бакинский Центр DOST номер 5.

Как передает Day.Az, гости были проинформированы о том, что в соответствии с Указом Президента Ильхама Алиева в мае 2019 года было открыто Агентство DOST, а затем 7 центров DOST, в настоящее время продолжается работа по расширению сети этих центров.

Было отмечено, что концепция DOST, инициированная Первым вице-президентом Мехрибан Алиевой, позволяет в оперативном и прозрачном порядке по принципу "единого окна" предоставлять 159 социальных услуг с учетом удовлетворенности граждан.

Названы инновационные преимущества и достижения концепции DOST, включение этой концепции в число передовых практик мира и ее международные успехи.

Для гостей были проведены презентации о концепции DOST и электронных услугах в социальной сфере.

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