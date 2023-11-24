ДТП в Агсу

В Агсуинском районе произошло серьезное дорожно-транспортное происшествие.

Как передает Day.Az, случай зафиксирован в селе Улгуч.

Согласно информации, автомобиль марки KİA столкнулся с мотоциклом.

В результате аварии водитель двухколесного транспортного средства Ильхам Мамедов (1975 г.р.) получил травмы различной степени тяжести, его состояние оценивается как тяжелое.

По данному факту проводится расследование.

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