https://news.day.az/society/1616863.html ДТП в Агсу
ДТП в Агсу
В Агсуинском районе произошло серьезное дорожно-транспортное происшествие.
Как передает Day.Az, случай зафиксирован в селе Улгуч.
Согласно информации, автомобиль марки KİA столкнулся с мотоциклом.
В результате аварии водитель двухколесного транспортного средства Ильхам Мамедов (1975 г.р.) получил травмы различной степени тяжести, его состояние оценивается как тяжелое.
По данному факту проводится расследование.
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