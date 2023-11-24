Завтра погода изменится

Обнародован прогноз погоды на 25 ноября.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на Национальную гидрометеорологическую службу, в Баку и на Апшеронском полуострове ожидается переменная облачность, в основном без осадков. Вечером веротяны кратковременные дожди. Утром будет слабый туман. Умеренный юго-западный ветер будет периодически усиливаться.

Температура воздуха ночью составит 8-11° тепла, днем 14-17° тепла. Атмосферное давление упадет с 757 мм ртутного столба до 753 мм ртутного столба. Относительная влажность воздуха составит 50-60%.

В районах Азербайджана осадков в основном не ожидается. Ночью и утром в некоторых районах будет туман. Будет дуть умеренный западный ветер.

Температура воздуха ночью составит 4-9° тепла, днем 15-20°тепла, в горах ночью от 2° мороза до 3 ° тепла, днем 8-13 ° тепла.

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