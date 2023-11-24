Эта группа лиц не сможет продавать дома

На дома, находящиеся на территориях, где строительство запрещено, выписка из государственного реестра о собственности на недвижимость выдаваться не будет.

Как передает Day.Az, об этом заявил эксперт по имущественным вопросам Эльнур Фарзалиев, передает ХазарХабар.

По его словам, речь идет о домах, построенных под высоковольтными линиями электропередач, возведенных вблизи железнодорожной инфраструктуры, нефтепроводов, газопроводов и т.д.

"Строительство жилья на упомянутых территориях, согласно законодательству, запрещено. Однако, с другой стороны, также должно проводиться оценивание. К примеру, если вблизи высоковольтной линии электропередач построен населенный пункт, то сравнивается стоимость переноса объекта энергетики и издержки на переселение с данной территории. В конечном итоге, что из этого менее затратно, то и реализуется.

Кроме того, владельцы домов, расположенных возле вулканических гор, также не смогут получить купчую. Это, в свою очередь, тоже вызывает ряд проблем у проживающих на данных территориях граждан. Поскольку люди на протяжении многих лет живут в домах, которые они построили, обустроили, но даже не могу зарегистрироваться по месту жительства. Если собственников этих домов не переселяют, то им хотя бы должен быть выдан документ о праве на проживание. В этом случае граждане смогут платить налоги на имущество и землю и страховать свое имущество", - пояснил эксперт.

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