https://news.day.az/society/1616980.html Как будет регулироваться предоставление пособия вынужденным переселенцам в период "Большого возвращения"? - ВИДЕО
Как будет регулироваться предоставление пособия вынужденным переселенцам в период "Большого возвращения"? - ВИДЕО
Предоставление ежемесячного пособия является важным проявлением государственной заботы о вынужденных переселенцах. Этой поддержкой государства пользуются вынужденные переселенцы, нуждающиеся в социальной защите. Как будет регулироваться выдача ежемесячного пособия в период "Большого возвращения"?
Как сообщает в пятницу Day.Az, Госкомитет Азербайджана по делам беженцев и вынужденных переселенцев подготовил в связи с этим видеоролик.
Представляем вниманию этот видеоролик.
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