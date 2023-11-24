Венгерская компания безвозмездно построит школу в селе Джебраильского района

Венгерский строительный холдинг "KESZ" безвозмездно построит школу в селе Солтанлы Джебраильского района.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом сказал генеральный директор холдинга Изко Отто в рамках церемонии закладки фундамента села Солтанлы.

Отто подчеркнул, что школа будет построена венгерским правительством в качестве подарка Азербайджану. Он добавил, что эта инициатива призвана укрепить дружественные отношения между двумя странами, а также подчеркнул важность международного сотрудничества.

Генеральный директор отметил, что компания "KESZ" активно включится в строительство не только школы, но и других зданий в данном селе, что поспособствует социально-экономическому развитию региона и поддержит местное сообщество.

Отметим, что 24 ноября состоялась торжественная церемония закладки фундамента освобожденного от оккупации села Солтанлы.

В церемонии приняли участие специальный представитель Президента Азербайджанской Республики в Джебраильском, Губадлинском и Зангиланском районах, входящих в Восточно-Зангезурский экономический район, Вахид Гаджиев, министр труда и социальной защиты населения Азербайджана Сахиль Бабаев, председатель Государственного комитета по градостроительству и архитектуре Анар Гулиев, министр иностранных дел и торговли Венгрии Петер Сийярто, а также жители села.

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