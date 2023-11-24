В настоящее время в нескольких регионах Азербайджана зафиксированы случаи заражения вирусом гепатита А.

Как сообщает в пятницу Day.Az, об этом сообщила руководитель департамента развития медицинской службы TƏBİB (Объединение по управлению медицинскими территориальными подразделениями Азербайджана) Ягут Гараева.

Она отметила, что вирус может передаваться от больных людей здоровым через контакт с водой, едой и использованными предметами домашнего обихода.

"Может случиться так, что человек заразится этим вирусом, но не почувствует его в течение месяца или 40 дней. Первоначально может наблюдаться недомогание, тошнота, повышение температуры. Зуд на коже и пожелтение белков глаз на более поздней стадии свидетельствуют о серьезности заболевания.Вирус гепатита А - заболевание, вызывающее небольшие вспышки каждые 3-4 года. На данный момент ситуация стабильная. Это заболевание распространяется в школах, детских садах, а также в помещениях, где люди используют одни и те же предметы", - добавила Я.Гараева.

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