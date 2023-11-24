Сколько людей вернется в Карабах до конца года?

К концу текущего года около 5 тысяч 500 человек вернутся в различные населенные пункты Карабахского региона Азербайджана.

Как передает в пятницу Day.Az со ссылкой на Trend, об этом сказал председатель Государственного комитета Азербайджана по градостроительству и архитектуре Анар Гулиев на церемонии закладки фундамента села Солтанлы Джебраильского района.

По его словам, село Солтанлы стало пятым населенным пунктом в Джебраильском районе, в котором пройдут восстановительные работы.

Председатель комитета упомянул, что на данный момент продолжается процесс разработки генеральных планов по освобожденным от оккупации территориям, а также добавил что в текущем году планируется завершить генпланы для приблизительно 80 населенных пунктов из 100, которые планируется восстановить до 2026 года.

Отметим, что 24 ноября состоялась торжественная церемония закладки фундамента освобожденного от оккупации села Солтанлы.

В церемонии приняли участие специальный представитель Президента Азербайджанской Республики в Джебраильском, Губадлинском и Зангиланском районах, входящих в Восточно-Зангезурский экономический район Вахид Гаджиев, министр труда и социальной защиты населения Азербайджана Сахиль Бабаев, председатель Государственного комитета по градостроительству и архитектуре Анар Гулиев, министр иностранных дел и торговли Венгрии Петер Сийярто, а также жители села.

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